«Никогда не выступал перед 70 тысячами человек»: Гуф о мандраже перед большим концертом

Баста и Гуф испытывали волнение перед концертом в «Лужниках»

Рэпер Баста и Гуф (настоящие имена — Василий Вакуленко и Алексей Долматов. — Прим. ред.) волновались перед выступлением для 70 тысяч зрителей в «Лужниках». Об этом артисты рассказали корреспонденту 5-tv.ru незадолго до концерта.

Музыканты отметили, что старательно прятали переживания за внешним спокойствием: Баста назвал это своеобразной маской, а Гуф — защитной реакцией.

«Он (Гуф. — Прим. ред.) так волнуется, что я начинаю переживать тоже», — пошутил Баста.

Сам Гуф заявил, что раньше ему не приходилось выступать перед такой большой аудиторией. По словам Гуфа, максимальная площадка, на которой он ранее давал концерты, вмещала около 17 тысяч человек.

«Я никогда не выступал два часа перед 70 тысячами человек, никогда в жизни», — сказал рэпер.

Баста в шутку заметил, что предстоящее выступление может стать для Гуфа своеобразной подготовкой к его сольному концерту. Он напомнил, что в следующем году коллега также должен выступить в «Лужниках».

Сам концерт стал первой большой презентацией второго совместного альбома артистов «Баста/Гуф 2026». Пластинка вышла спустя 16 лет после первой совместной работы музыкантов.

Во время шоу рэперы исполнили композиции из альбомов 2010 и 2026 годов, а также сольные песни.

Выступления Басты и Гуфа в «Лужниках» продолжатся 29 и 30 августа. Все билеты на эти концерты уже проданы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за три дня совместные выступления музыкантов посетят более 210 тысяч человек.

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