Wildberries добавил отчеты о товарах, пострадавших в результате атак БПЛА

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 55 0

С документами продавцы смогут ознакомиться в личном кабинете.

Атака ВСУ на валберис — появились отчеты о товарах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Маркетплейс Wildberries предоставил для своих селлеров из России специальные отчеты о товарах, пострадавших в результате атак украинских беспилотников на склады и логистические объекты. Об этом сообщили в пресс-службе компании RWB.

Продавцы могут ознакомиться с опубликованными документами в разделе «Финансовые отчеты» личного кабинета. В организации уточнили, что в них содержатся данные о товарах, оказавшихся на конкретном объекте во время происшествия, с указанием количества и артикулов.

В компании также подчеркнули, что для каждого пострадавшего объекта появится свой отчет. При этом открытие раздела для предпринимателей пройдет поэтапно. Доступ ко всем необходимым материалам программа обеспечит в течение суток.

В RWB добавили, что продолжают подсчитывать ущерб от атак, из-за чего данные по продукции в отчетах будут периодически меняться. При обновлении материалов селлеры получат доступ к новой версии документа с актуальной датой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Wildberries внедрил для своих продавцов добровольное страхование товаров в партнерских фулфилмент-центрах от рисков уничтожения при атаках дронов или терактах. Программа компенсирует полную потерю продукции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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