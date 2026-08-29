Мальчик или девочка? Концерт Басты и Гуфа в Москве превратился в гендер-пати

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 99 0

Сразу после этого события Вакуленко исполнил песню про папу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Баста помог двум парам узнать пол ребенка на концерте в Москве

Концерт российских рэперов Басты и Гуфа (настоящие имена Василий Вакуленко и Алексей Долматов) стал особенным для двух пар — они узнали пол малышей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Во время шоу исполнителей, которое в спорткомплексе «Лужники», две пары вышли на сцену и доверили Басте свои конверты с результатами УЗИ. Артист с радостью помог будущим родителям устроить гендер-пати.

Когда Василий вскрыл их конверты, выяснилось, что обе пары готовятся к рождению сыновей. В тот же миг весь стадион озарился голубым цветом, символизирующим скорое появление мальчиков на свет.

Концерт Басты и Гуфа стал масштабной презентацией их нового альбома «Баста/Гуф 2026» — второй работы дуэта за всю историю сотрудничества. Выступление собрало около 70 тысяч зрителей. Артисты организовали для своих фанатов настоящий праздник — во время шоу прозвучали как совместные треки, так и главные сольные хиты рэперов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на концерте Басты и Гуфа мужчина сделал своей возлюбленной предложение. Трогательный момент прошел с участием Вакуленко.

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