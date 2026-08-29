Трамп заявил о крупнейшей нефтяной сделке США с Венесуэлой

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 42 0

По словам американского президента, Вашингтон получит контрольный пакет в запасах венесуэльской нефти.

Трамп заявил о нефтяной сделке США и Венесуэлы

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Президент США Дональд Трамп 28 августа заявил о заключении соглашения с Венесуэлой в нефтяной сфере, назвав его крупнейшей сделкой в мировой истории. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

По утверждению Трампа, договоренности были достигнуты при участии госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, временного президента Венесуэлы Делси Родригес и представителей частного бизнеса.

Американский президент сообщил, что соглашение предусматривает получение США контрольного пакета акций над доказанными запасами венесуэльской нефти объемом более 65 млрд баррелей. При этом, по его словам, американским налогоплательщикам не придется нести дополнительные расходы.

Трамп также заявил, что сделка позволит Вашингтону увеличить нефтяные резервы, нарастить поставки сырья и снизить стоимость топлива для потребителей.

Кроме того, американский лидер считает, что достигнутые договоренности должны способствовать укреплению отношений между США и Венесуэлой.

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