«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына

Мать убитого 12-летнего Максима Титова рассказала о последних часах жизни сына

Мать 12-летнего Максима Анжела Титова рассказала 5-tv.ru о последних часах жизни сына, его последнем звонке и обстоятельствах, при которых он оказался в заброшенном доме в деревне Кабаново Московской области.

В день трагедии женщина находилась на работе и попросила Максима съездить за новыми кроссовками для школы. Она передала сыну банковскую карту, чтобы он мог добраться до магазина и обратно. По словам Анжелы, мальчик отправился за обувью около 13:10, а затем вернулся домой и снова вышел на улицу.

Мать вспоминает, что Максим показал ей выбранные кроссовки на видео, после чего она разрешила ему купить их. Позже камеры одного из магазинов помогли восстановить часть маршрута мальчика. Около 17:00 он зашел в магазин, где купил булочку и кофе, а затем направился в сторону гаражей. Там находились его отец и друзья семьи. Максим ненадолго зашел к ним, поздоровался и ушел.

Позже, по словам матери, один из знакомых встретил мальчика во время прогулки с собакой и предложил ему пойти погулять. Максим отказался, объяснив, что его ждут. Анжела отмечает, что сын обычно соблюдал договоренности о времени возвращения домой.

Около 19:00–19:30 женщина позвонила Максиму и попросила его зайти к бабушке, чтобы забрать арбуз. Во время разговора мальчик сам спросил, во сколько ему нужно вернуться домой. Мать ответила, что к 21:30.

Именно этот разговор Анжела сейчас вспоминает особенно тяжело. По ее словам, обычно сын спокойно отвечал, что понял и придет вовремя. Но в тот вечер его голос показался ей грустным.

«Он таким грустным голосом ответил. Обычно он спокойный: „Да, мама, понял, все“. А тут почему-то грустный голос. Не знаю, показалось или нет. Нет, мне не показалось», — рассказала женщина.

Около 20:00 мать начала снова звонить сыну и просить его возвращаться домой. Телефон оставался доступен, однако Максим не отвечал. Женщина продолжала звонить, а примерно к 23:00 телефон мальчика уже оказался выключен.

Тогда, по словам Анжелы, она окончательно поняла, что произошло что-то серьезное. Женщина отмечает, что сын обычно предупреждал ее, если хотел задержаться на улице. Он мог позвонить и спросить разрешения погулять дольше.

«Он бы на заброшку один не пошел. Он даже боялся ехать куда-то, не спросив меня», — подчеркнула мать.

После исчезновения Максима начали искать. Позже мальчика обнаружили без признаков жизни в подвале заброшенного дома. По подозрению в убийстве задержали двух школьниц. По данным источника 5-tv.ru, следствие рассматривает версию о том, что преступление могло быть связано с попыткой снять видео для челленджа.

Анжела также рассказала о тревожных обстоятельствах, которые, по ее словам, стали известны семье после произошедшего. В частности, она утверждает, что одна из задержанных ранее попадала в поле зрения местных жителей из-за странного поведения и ее якобы неоднократно видели с ножом.

«Как человек с такой психикой прошел врача и поступил в медицинский колледж?» — задается вопросом мать погибшего ребенка.

По словам женщины, семье также сообщили, что подозреваемые могли заранее планировать нападение. Анжела утверждает, что ей рассказали о возможных планах совершать подобные преступления и в дальнейшем.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, которым предстоит выяснить мотивы подозреваемых, последовательность событий и все обстоятельства гибели ребенка.

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