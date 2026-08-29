В МИД РФ заявили о гарантиях защиты россиян в Приднестровье

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 86 0

Несмотря на заявления Кишинева о мире, риски обострения ситуации в регионе сохраняются.

Как Россия защищает граждан в Приднестровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, а в случае эскалации на левом берегу Днестра незамедлительно примет ответные меры. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что риски обострения ситуации сохраняются, несмотря на заявления молдавского руководства о стремлении решить приднестровский конфликт мирным путем. Замглавы МИД добавил, что Москва пристально следит за обстановкой в регионе.

Приднестровье, населенное преимущественно русскими и украинцами, в начале 90-х годов прошлого столетия объявило о выходе из Молдавии на фоне обострения националистических настроений в республике. Попытки властей страны урегулировать противостояние силовым методом провалились, и после вооруженного конфликта 1992 года регион остался вне контроля Кишинева.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Приднестровья упрощенной схемы при оформлении российского гражданства. При этом такой возможностью могут воспользоваться отдельные категории.

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