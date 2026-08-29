Осень вступает в права: Москву и область ожидает прохладная суббота с дождем

Температура в Подмосковье ночью упадет до шести градусов тепла

Москвичи, а также жители Подмосковья в субботу, 29 августа, столкнутся с небольшими осадками в виде дождя и ночным похолоданием. Такой прогноз опубликовали синоптики на официальном портале Гидрометцентра.

В учреждении заявили, что в столичном регионе в этот день прогнозируется переменная облачность — днем в городе воздух прогреется до 22 градусов тепла, а в ночное время суток столбики термометров упадут до девяти градусов.

Метеорологи также предупредили о серьезных заморозках в Московской области. По их данным, если дневная температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от плюс 17 до плюс 22 градусов, то в ночные часы она опустится до шести градусов.

Кроме того, в Гидрометцентре отметили, что ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Синоптики добавили, что атмосферное давление в выходной день повысится до 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Москву и Подмосковье окутают первые заморозки.

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