ВС РФ уничтожили 18 хранилищ с военным имуществом в порту «Николаев»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 464 0

Удары были нанесены с помощью дронов и высокоточного оружия.

ВС РФ ударили по порту Николаев 29 августа — новости

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 18 хранилищ с военным имуществом в порту «Николаев». Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи 29 августа Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ», — сказано в публикации.

В Минобороны уточнили, что в результате удара по порту «Николаев», кроме 18 складов с военным имуществом, были также уничтожены три хранилища с горюче-смазочными материалами, морской перегрузочный терминал и логистические центры.

Помимо этого, минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар объектам в Киеве и Киевской области. В результате был поражен, в том числе склад боеприпасов в населенном пункте Милая, где хранились стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.

Ранее ВС РФ поразили склады в Киевской области, в которых находились крылатые ракеты. Российские бойцы ударили, в частности, по комплексу ООО «Стеллар Джет».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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