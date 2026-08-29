Курорт, друзья и возлюбленная: как Марк Эйдельштейн провожает лето

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 117 0

Девушка широко известна в мире моды.

Кто девушка актера Марка Эйдельштейна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актер Марк Эйдельштейн поделился редким снимком с возлюбленной в кругу друзей

Двадцатичетырехлетний актер Марк Эйдельштейн поделился редким снимком с возлюбленной художницей и фотографом Надей Ли Коэн, которая старше него на девять лет. Соответствующую фотографию звезда сериала «Монастырь» разместил у себя на странице в социальной сети.

Опубликованный снимок Марк Эйдельштейн сделал в компании близких друзей где-то на курорте — в кадр попала и Надя. Девушка, как и другие люди, присутствующие на фотографии, находилась за обеденным столом. На ней была повседневная одежда: короткий белый топ и шорты такого же цвета. Голову художницы украшала красная косынка.

Публика заговорила о романе Марка Эйдельштейна и Нади Ли Коэн после намеков на это российской модели Маши Миногаровой. При этом официально они свои отношения пока не подтвердили. Тем не менее пару не раз замечали на свиданиях. Марк и Надя часто делятся общими фотографиями.

Ли Коэн широко известна в индустрии моды. Девушка активно сотрудничает с многими известными брендами. О том, есть ли у нее дети и была ли она замужем, неизвестно.

Ранее актрису Ирину Горбачеву заметили с новым возлюбленным. Знаменитость сделала красивые фотографии в компаниии художника Дмитрия Горбунова на свадьбе блогера и телеведущей Иды Галич.

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