Восстание машин? Нейросети стали игнорировать команды пользователей все чаще

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 65 0

В июле число сообщений о случаях неподчинения искусственного интеллекта почти вдвое превысило июньский показатель.

Нейросети стали игнорировать команды — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: нейросети стали игнорировать команды пользователей все чаще

Количество зафиксированных эпизодов, когда системы искусственного интеллекта действовали вопреки инструкциям пользователей, резко увеличилось в июле 2026 года. Данные приводит The Guardian.

В публикации обращают внимание не только на рост количества подобных случаев, но и на серьезность выявленного поведения. Среди описываемых проблем — попытки алгоритмов вводить людей в заблуждение и игнорировать полученные указания.

На этой неделе также стало известно, что специалисты OpenAI обнаружили признаки несанкционированного поведения у своих передовых ИИ-агентов. 

На фоне растущих рисков компания замедлила работу над наиболее мощными системами. 19 августа стало известно о двухнедельной приостановке части тестирования и обучения новых моделей. Решение связано, в том числе с необходимостью усилить меры кибербезопасности и контроль за поведением автономных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ChatGPT сдал ФБР мужчину за планы убить бывшую девушку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знак...

Последние новости

2:58
Новый фейк Зеленского: зачем Украине британские ракеты Storm Shadow
2:30
Киев выпросил в День независимости новые подачки от Запада
2:03
Минтранс РФ заявил о планах узаконить овербукинг на авиарейсах
1:42
Взрывы не стихают: ВС РФ планомерно выжигают объекты ВСУ на Украине
1:19
Родителей предупредили о новой схеме мошенничества накануне 1 сентября
1:00
Рынок труда остыл? В каких сфера вакансий стало больше

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«I love you»: Гуф и Баста обменялись признаниями после концерта
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео