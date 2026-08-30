Песков: Украина получает более чем адекватный ответ на удары по России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 71 0

По словам пресс-секретаря президента России, действия украинских властей ведут к дальнейшему обострению ситуации.

Украина получает более чем адекватный ответ на удары по РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Киевский режим получает и будет получать «даже более чем адекватный ответ» на удары по мирным секторам экономики России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона отвечает на действия Киева, который, по его словам, идет по пути эскалации и переносит военные действия на мирные сектора экономики.

«Сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватный», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Министерстве обороны России заявили, что такое решение принято в ответ на атаки украинской стороны по гражданской инфраструктуре РФ.

Кроме того, Минобороны привело данные о потерях украинской стороны с начала специальной военной операции. Согласно информации ведомства, за этот период были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 223 тысяч беспилотников и 670 зенитных ракетных комплексов.

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