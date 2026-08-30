В офисе замглавы АдГ нашли кружку с надписью «Армия России»

В офисе заместителя руководителя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили кружку с надписью «Армия России». Об этом сообщила газета Bild.

Сувенир попал в кадр во время съемок репортажа о выборах в ландтаг (земельный парламент. — Прим. ред.). На видео политик показывает журналистам несколько вещей, среди которых оказалась черная кружка с красной звездой и надписью «Армия России».

На вопрос о происхождении кружки Тильшнайдер заявил, что не придает этому особого значения. По его словам, сувенир ему подарили некоторое время назад. При этом других предметов с символикой российской армии в кабинете политика не обнаружили. Сам Тильшнайдер отрицает какой-либо политический подтекст находки.

После завершения съемок замглавы АдГ попытался через адвоката добиться запрета на публикацию материала.

В самой партии «Альтернатива для Германии» ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны Германии Борис Писториус призвал запретить деятельность АдГ в четырех федеральных землях.

Вместе с руководителем федеральной земли Баден-Вюртемберг Джемом Оздемиром он заявил, что в местных отделениях партии усиливаются этнонационалистические настроения.

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