В супермаркетах Киева опустели полки с продуктами

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 103 0

Резко сократилось наличие в продаже хлеба, картофеля и яблок.

Дефицит продуктов на Украине: последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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«Киев-24»: в магазинах Киева возник дефицит ряда продуктов

В отдельных магазинах Киева возник дефицит ряда продуктов, включая хлеб, картофель, яблоки и замороженные полуфабрикаты. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев-24».

По данным телеканала, нехватка отдельных товаров наблюдается в магазинах сети NOVUS. На некоторых торговых точках покупателям не хватает хлеба, картофеля, яблок, овсянки, отдельных видов курятины и замороженных полуфабрикатов.

Наиболее заметные перебои, как отмечается в сообщении, наблюдаются с подсолнечным маслом. В некоторых магазинах этого продукта на прилавках нет вовсе.

Кроме того, сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на покупку ряда товаров. По информации канала, некоторые продукты отпускают в ограниченном количестве на одного покупателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине жители начали жаловаться на пустые полки в супермаркетах. Покупатели публикуют фотографии магазинов, где заметно сократился ассортимент свежих овощей, фруктов, молочной продукции и мяса. Наиболее заметна ситуация в Киеве, где жители обеспокоены отсутствием продуктов в отделах с овощами и фруктами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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