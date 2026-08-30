Украина не получила от Эстонии ни одного доллара с начала СВО

Эстония не направляла прямую финансовую помощь в государственный бюджет Украины с начала СВО. Об этом свидетельствуют данные украинского Министерства финансов, которые приводит РИА Новости.

В опубликованной ведомством таблице указаны 29 источников финансирования. По Эстонии за отдельные годы стоят прочерки, а напротив 2023 года указано нулевое значение.

При этом в списке есть государства, которые направляли Киеву сравнительно небольшие суммы. Так, Албания предоставила около миллиона долларов, а Исландия — два миллиона.

Крупнейшим источником бюджетной поддержки Украины остается Европейский союз (ЕС). Согласно приведенной статистике, с февраля 2022 года ЕС направил Киеву 68,2 миллиарда долларов.

Еще 48,6 миллиарда долларов Украина получила в 2024–2026 годах в рамках кредитной программы. Ее погашение предусматривается за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее 5-tv.ru писал о финансовых проблемах Украины и растущей зависимости Киева от западной помощи. Президент страны Владимир Зеленский заявил о дефиците бюджета в 27 миллиардов долларов и попросил у европейских стран еще 23 миллиарда евро до конца года.

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