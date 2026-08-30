Новая катастрофа: Непалу угрожает повторное наводнение

Непалу угрожает повторное наводнение

Можно по-разному относиться к объяснению причин глобального потепления, то ли это человек своими заводами все изгадил, то ли это естественные природные циклы, но факт остается фактом — на Земле становится жарче. В августе температура поверхности Мирового океана достигла рекордных значений за все время наблюдений.

Последствия везде проявляются по-разному. На неделе Китай и Непал пережили катастрофическое наводнение. Сотни погибших и сотни пропавших без вести. Огромный ледник сошел вниз со склона горы на территории Китая, поднял волну в реке, стена воды до 200 метров высотой с бешеной скоростью понеслась вниз и сметала все на своем пути, из китайского Тибета в Непал и дальше, аж до Индии. Гигантский поток смывал мосты, дороги, дома, предприятия и целые кварталы населенных пунктов. Среди тех, кого накрыла лавина, оказались и россияне, восемь человек числятся пропавшими без вести. А вот что рассказали те, кому чудом удалось спастись.

«У нас поворачивалась дорога. И мы от этого удара, были два автобуса защищены вот этой горой, выступом. А всех, кто нас пытался обогнать, их снесло сразу в воду», — рассказала туристка из России Ирина Ульген.

«Я сидела у окна, рядом со мной был рюкзак. Чтобы выбежать, я хватаю этот рюкзак, второй рукой я хватаю свою обувь и босиком бегу, в этот момент уже открыли дверь, и я выбегаю, и я просто не помню больше ничего», — описывает ситуацию еще одна спасшаяся российская туристка Екатерина Красюкова.

Собственно, спасся тот, кто был где-то на возвышенности или успел забраться повыше, потому что никакого оповещения об опасности не было: дождей не было, светило солнце, стоял погожий день. Самое страшное, что чудовищная волна может быть не последней, лавина закупорила русло реки, и выше по течению формируется огромное озеро, которое рано или поздно прорвет импровизированную дамбу, и все повторится.

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