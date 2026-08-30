«В школе с тобой церемониться не будут»: что точно не стоит говорить ребенку перед 1 сентября

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

Ошибки и незнание не должны восприниматься как провал.

Что сказать ребенку перед 1 сентября: советы родителям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Скоро в школу

Реалистичный разговор о школе помогает ребенку справиться с тревогой

Подготовка ребенка к школе — это не только покупка формы и канцелярии. Перед 1 сентября будущий первоклассник может переживать из-за нового места, незнакомого учителя, одноклассников и необходимости оставаться без родителей. Правильный разговор поможет снизить тревогу и сделать первый школьный день спокойнее.

При этом не стоит убеждать ребенка, что «бояться нечего». Гораздо полезнее признать его чувства, рассказать о школе простыми словами и дать понять, что в любой сложной ситуации он сможет обратиться за помощью.

Что сказать ребенку перед школой, как снять страх перед 1 сентября и как психологически подготовить первоклассника к учебе, читайте в материале 5-tv.ru.

Не обесценивайте страх ребенка

Фраза «не бойся, все будет хорошо» может показаться поддерживающей, но иногда она только усиливает тревогу. Ребенок действительно может бояться, и отрицать это чувство не стоит.

Лучше сказать: «Я понимаю, что тебе может быть тревожно. Ты впервые идешь в новое место, поэтому волноваться нормально».

После этого можно спросить, что именно его беспокоит. Один ребенок боится расстаться с родителями, другой переживает из-за учителя, а третий — из-за общения с одноклассниками.

Понимание причины страха поможет родителям подобрать правильные слова поддержки.

Объясните, что не нужно знать все заранее

Некоторые дети перед школой переживают из-за оценок и собственных знаний. Ребенку может казаться, что от него с первого дня будут требовать идеальных результатов.

Важно объяснить, что школа нужна именно для учебы, поэтому первокласснику не обязательно заранее знать всю школьную программу.

Можно сказать: «Тебе не нужно уметь все в первый день. Если чего-то не знаешь, ты научишься этому в школе».

Так ребенок будет воспринимать ошибку не как провал, а как обычную часть обучения.

Научите просить о помощи

Первоклассник может растеряться, если не поймет задание, потеряет вещь или не будет знать, куда идти.

Заранее объясните, что в такой ситуации не нужно молчать. Можно обратиться к учителю или другому взрослому в школе.

Ребенку важно услышать: «Если тебе что-то непонятно, обязательно спроси. Просить о помощи — нормально».

Эта простая установка может значительно облегчить адаптацию к школе.

Не обещайте, что школа сразу понравится

Не стоит говорить ребенку, что школа обязательно будет веселой, а все одноклассники моментально станут друзьями.

Первый опыт может оказаться неоднозначным. Какие-то уроки понравятся, а к каким-то правилам придется привыкнуть.

Лучше сформировать реалистичные ожидания: «Тебе может понравиться не все сразу. Если что-то тебя расстроит, ты всегда сможешь рассказать мне».

Так ребенок будет понимать, что любые эмоции после начала учебы нормальны.

Не пугайте школой

Фразы вроде «в школе с тобой никто церемониться не будет» или «учитель будет спрашивать за каждую ошибку» способны только усилить тревогу.

Перед 1 сентября лучше не использовать школу как средство давления.

Расскажите ребенку, что в школе будут уроки и перемены, новые знакомства и правила, которые сначала могут показаться непривычными. Постепенно он научится в них ориентироваться.

Покажите, что ошибки не изменят вашей любви

Для ребенка особенно важно понимать, что плохая оценка или ошибка не станут причиной разочарования родителей.

Можно сказать: «Ты можешь ошибаться. Мне важно, чтобы ты учился и не боялся рассказывать, если тебе трудно».

Такая позиция снижает страх неудачи и помогает ребенку воспринимать учебу спокойнее.

Поговорите о том, что интересно ребенку

Разговор перед школой не должен состоять только из предупреждений и наставлений.

Спросите будущего первоклассника, чего он ждет от учебы, что ему интересно узнать, хочет ли он познакомиться с новыми ребятами.

Можно вместе представить первый день в школе: ребенок придет в класс, познакомится с учителем, увидит одноклассников, проведет несколько уроков и вернется домой.

Такая мысленная репетиция делает неизвестную ситуацию более понятной.

Что сказать ребенку вечером перед 1 сентября

Накануне школы не стоит устраивать длинную беседу об оценках, дисциплине и домашних заданиях. Вечер лучше провести спокойно.

Ребенку важно услышать, что ему не нужно быть идеальным и что родители будут рядом независимо от результатов.

Можно сказать: «Завтра начнется новый этап. Тебе не нужно все знать и уметь сразу. Если тебе будет страшно, сложно или непонятно, ты всегда можешь обратиться за помощью и рассказать мне».

Главное — говорить спокойно и уверенно, не передавая ребенку собственное волнение.

Как психологически подготовить ребенка к школе

Психологическая подготовка ребенка к школе заключается не в том, чтобы полностью убрать страх перед 1 сентября. Волнение перед неизвестностью естественно.

Гораздо важнее дать будущему первокласснику ощущение безопасности. Он должен знать, что может задавать вопросы, ошибаться, просить помощи и говорить с родителями о любых проблемах.

Спокойный разговор перед школой, реалистичные ожидания и поддержка семьи помогут снизить тревогу ребенка перед 1 сентября и сделать начало учебного года более комфортным.

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