«В школе с тобой церемониться не будут»: что точно не стоит говорить ребенку перед 1 сентября
Ошибки и незнание не должны восприниматься как провал.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Реалистичный разговор о школе помогает ребенку справиться с тревогой
Подготовка ребенка к школе — это не только покупка формы и канцелярии. Перед 1 сентября будущий первоклассник может переживать из-за нового места, незнакомого учителя, одноклассников и необходимости оставаться без родителей. Правильный разговор поможет снизить тревогу и сделать первый школьный день спокойнее.
При этом не стоит убеждать ребенка, что «бояться нечего». Гораздо полезнее признать его чувства, рассказать о школе простыми словами и дать понять, что в любой сложной ситуации он сможет обратиться за помощью.
Что сказать ребенку перед школой, как снять страх перед 1 сентября и как психологически подготовить первоклассника к учебе, читайте в материале 5-tv.ru.
Не обесценивайте страх ребенка
Фраза «не бойся, все будет хорошо» может показаться поддерживающей, но иногда она только усиливает тревогу. Ребенок действительно может бояться, и отрицать это чувство не стоит.
Лучше сказать: «Я понимаю, что тебе может быть тревожно. Ты впервые идешь в новое место, поэтому волноваться нормально».
После этого можно спросить, что именно его беспокоит. Один ребенок боится расстаться с родителями, другой переживает из-за учителя, а третий — из-за общения с одноклассниками.
Понимание причины страха поможет родителям подобрать правильные слова поддержки.
Объясните, что не нужно знать все заранее
Некоторые дети перед школой переживают из-за оценок и собственных знаний. Ребенку может казаться, что от него с первого дня будут требовать идеальных результатов.
Важно объяснить, что школа нужна именно для учебы, поэтому первокласснику не обязательно заранее знать всю школьную программу.
Можно сказать: «Тебе не нужно уметь все в первый день. Если чего-то не знаешь, ты научишься этому в школе».
Так ребенок будет воспринимать ошибку не как провал, а как обычную часть обучения.
Научите просить о помощи
Первоклассник может растеряться, если не поймет задание, потеряет вещь или не будет знать, куда идти.
Заранее объясните, что в такой ситуации не нужно молчать. Можно обратиться к учителю или другому взрослому в школе.
Ребенку важно услышать: «Если тебе что-то непонятно, обязательно спроси. Просить о помощи — нормально».
Эта простая установка может значительно облегчить адаптацию к школе.
Не обещайте, что школа сразу понравится
Не стоит говорить ребенку, что школа обязательно будет веселой, а все одноклассники моментально станут друзьями.
Первый опыт может оказаться неоднозначным. Какие-то уроки понравятся, а к каким-то правилам придется привыкнуть.
Лучше сформировать реалистичные ожидания: «Тебе может понравиться не все сразу. Если что-то тебя расстроит, ты всегда сможешь рассказать мне».
Так ребенок будет понимать, что любые эмоции после начала учебы нормальны.
Не пугайте школой
Фразы вроде «в школе с тобой никто церемониться не будет» или «учитель будет спрашивать за каждую ошибку» способны только усилить тревогу.
Перед 1 сентября лучше не использовать школу как средство давления.
Расскажите ребенку, что в школе будут уроки и перемены, новые знакомства и правила, которые сначала могут показаться непривычными. Постепенно он научится в них ориентироваться.
Покажите, что ошибки не изменят вашей любви
Для ребенка особенно важно понимать, что плохая оценка или ошибка не станут причиной разочарования родителей.
Можно сказать: «Ты можешь ошибаться. Мне важно, чтобы ты учился и не боялся рассказывать, если тебе трудно».
Такая позиция снижает страх неудачи и помогает ребенку воспринимать учебу спокойнее.
Поговорите о том, что интересно ребенку
Разговор перед школой не должен состоять только из предупреждений и наставлений.
Спросите будущего первоклассника, чего он ждет от учебы, что ему интересно узнать, хочет ли он познакомиться с новыми ребятами.
Можно вместе представить первый день в школе: ребенок придет в класс, познакомится с учителем, увидит одноклассников, проведет несколько уроков и вернется домой.
Такая мысленная репетиция делает неизвестную ситуацию более понятной.
Что сказать ребенку вечером перед 1 сентября
Накануне школы не стоит устраивать длинную беседу об оценках, дисциплине и домашних заданиях. Вечер лучше провести спокойно.
Ребенку важно услышать, что ему не нужно быть идеальным и что родители будут рядом независимо от результатов.
Можно сказать: «Завтра начнется новый этап. Тебе не нужно все знать и уметь сразу. Если тебе будет страшно, сложно или непонятно, ты всегда можешь обратиться за помощью и рассказать мне».
Главное — говорить спокойно и уверенно, не передавая ребенку собственное волнение.
Как психологически подготовить ребенка к школе
Психологическая подготовка ребенка к школе заключается не в том, чтобы полностью убрать страх перед 1 сентября. Волнение перед неизвестностью естественно.
Гораздо важнее дать будущему первокласснику ощущение безопасности. Он должен знать, что может задавать вопросы, ошибаться, просить помощи и говорить с родителями о любых проблемах.
Спокойный разговор перед школой, реалистичные ожидания и поддержка семьи помогут снизить тревогу ребенка перед 1 сентября и сделать начало учебного года более комфортным.
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