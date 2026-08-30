Россиянам разъяснили новые правила отзыва сотрудников из отпуска

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 81 0

Нововведения распространяются не на все сферы.

Работодатели смогут отзывать сотрудников из отпуска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Работодатели с 1 сентября смогут отзывать сотрудников из отпуска

В России с 1 сентября 2026 года в силу вступят поправки, которые разрешат работодателям отзывать сотрудников из ежегодного отпуска. Об этом в беседе с ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Собеседница агентства пояснила, что нововведения распространяются не на все сферы. Изменения, как отметила Татьяна Подольская, коснутся лишь тех, кто работает во вредных или опасных условиях труда. И то, чтобы прервать законный отдых сотрудника, у работодателя предприятия должна быть веская причина — предотвращение ЧС или ликвидация его последствий.

Эксперт добавила, что прежде работников подобных производств нельзя было отзывать из заранее запланированного ежегодного отпуска даже при возникновении экстренных ситуаций.

Согласно поправкам, если отдых такого сотрудника прервали по независящим от него причинам, то часы работы в этот период должны быть оплачены в двойном размере. При этом неиспользованная часть отпуска не сгорает, а переносится на другое время, которое выберет сам работник.

Ранее юрист Илья Васильчук рассказал 5-tv.ru, что работодатель не может заставить сотрудника работать сверхурочно без его письменного согласия. Просто договориться на словах недостаточно. В будущем это может лишь навредить.

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