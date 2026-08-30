Звезда сериала «Клюквенный щербет» Сыла Тюркоглу вышла замуж

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 60 0

Супругом знаменитости стал ресторатор Ата Айылдыз. Они познакомились три года назад.

Турецкая актриса Сыла Тюркоглу вышла замуж — новости

Фото: Instagram*/silaaturkoglu

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Турецкая актриса Сыла Тюркоглу, которая прославилась благодаря роли Доа в нашумевшем сериале «Клюквенный щербет», вышла замуж. Кадрами со свадебной церемонии знаменитость поделилась у себя на личной странице в социальной сети.

Избранником 27-летней артистки стал известный в Турции ресторатор Ата Айылдыз. Молодые люди расписались два дня назад, 28 августа. Данное событие молодожены отметили в узком семейном кругу.

Сыла Тюркоглу отказалась от пышного платья, выбрав для камерной церемонии совсем другой наряд. На празднике, перед друзьями и родными, артистка появилась в модном белом жилете и облегающей юбке-карандаш. Этот образ дополнили белые туфли на каблуке.

Известно, что Сыла и Ата познакомились в 2023 году. Судьбоносная встреча произошла в ресторане мужчины в турецком городе Мардин. Между ними быстро завязался роман. Предложение руки и сердца своей возлюбленной ресторатор сделал в 2025 году, когда они путешествовали по Европе. А полгода назад пара объявила о помолвке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Торжество прошло в московском отеле. На празднике заметили известных представителей российского шоу-бизнеса и спортивной индустрии. Среди гостей оказались фигурист Илья Авербух, продюсер Яна Рудковская и многие другие.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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