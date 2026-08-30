Российские военные помогли Нигеру подавить мятеж военных

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Попытка захвата ключевых объектов произошла в Ниамее 29 августа.

Российские военные помогли Нигеру подавить мятеж военных

Фото: Reuters/Stringer

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Бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России оказали содействие национальным войскам Нигера при отражении атак антиправительственных сил на государственные объекты в Ниамее. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

«В Москве выражают солидарность с народом Нигера в связи с атаками на государственные объекты в Ниамее <…> Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России», — говорится в заявлении.

В российском ведомстве подчеркнули, что Москва намерена и дальше поддерживать нигерских партнеров в борьбе с экстремистскими группировками и желает Нигеру и другим государствам Конфедерации Сахеля укрепления суверенитета и мирного развития.

Попытка захвата ключевых объектов произошла 29 августа. Мятежники из числа военных, по предварительным данным, пытались установить контроль над президентской резиденцией и офисом телерадиовещания. В настоящее время обстановка в стране находится под контролем властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 50 тысяч мигрантов попытались прорваться через испанскую границу в Сеуте. Толпы граждан Марокко отступили после того, как пограничники начали стрелять в воздух. При этом на пляжах города остаются сотни нелегальных мигрантов, которые требуют предоставить им убежище, оформить документы и разрешить дальнейший въезд на территорию Евросоюза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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