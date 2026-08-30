Россиянин Журавский занял второе место в конкурсе кларнетистов в Китае

Солист Санкт-Петербургского дома музыки Лев Журавский стал серебряным призером Международного конкурса кларнетистов в китайском Чэнду.

Соревнования проходили с 26 по 29 августа. Первое место заняла представительница Южной Кореи Соен Ли, а третьим стал французский музыкант Ян Маратка.

В состав жюри вошли известные кларнетисты из разных стран, в том числе Эдди Ванустхейс, Цин Цай, Джерри Чэ, Йемо Хе, Флоран Эо, Жюльен Чун-Йен Лай, Юсуке Нода, Нуну Силва, Тао Ван и Мария Вонг.

Для Журавского это не первая крупная международная награда. В сентябре 2025 года музыкант получил III премию на международном конкурсе ARD в Мюнхене. Ежегодно заявки на участие в этом состязании подают от 350 до 450 исполнителей из 35–40 стран, а предварительный отбор проходят около 200 музыкантов.

Лев Журавский родился в Санкт-Петербурге в 2000 году. С 2007 по 2023 год он учился в Санкт-Петербургской государственной консерватории в классе профессора Григория Малиева. С 2017 года музыкант является солистом Санкт-Петербургского дома музыки, а с 2019-го — главным кларнетистом Михайловского театра.

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