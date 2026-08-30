«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой

Отец Яниса Тиммы рассказал о деталях брачной аферы Анны Седоковой

Отец погибшего музыканта Яниса Тиммы, Райтис Тимма, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о деталях аферы, которую, по его мнению, провернула Анна Седокова с имуществом сына.

По словам Райтиса, брачный договор, который якобы лишал Яниса прав на имущество, был оформлен с грубыми нарушениями.

«Нотариус подтвердила не договор, лишь подписи. Этот документ не имеет никакой юридической силы, он не соответствует никаким законам и правилам», — заявил Тимма.

Он предположил, что Анна действовала по заранее продуманной мошеннической схеме, которая могла сработать в других случаях, но в этой ситуации не прошла.

«Седокова, очевидно, не ожидала, что получит такое юридически подкованное противостояние», — добавил отец, намекнув, что семья Тиммы оказалась готова к таким махинациям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова опубликовала личные переписки покойного мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, с его бывшей женой Саной Ошо, чтобы показать, что спортсмен годами подвергался давлению и не мог общаться с сыном. В переписке Тимма пишет, что не играет в баскетбол и живет на доходы Анны, и что Сана не хочет договариваться, отвергая предложения о пересмотре алиментов.

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