«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой
Райтис Тимма заявил, что брачный договор, заключенный между Янисом и Анной, не имеет юридической силы.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru
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Отец Яниса Тиммы рассказал о деталях брачной аферы Анны Седоковой
Отец погибшего музыканта Яниса Тиммы, Райтис Тимма, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о деталях аферы, которую, по его мнению, провернула Анна Седокова с имуществом сына.
По словам Райтиса, брачный договор, который якобы лишал Яниса прав на имущество, был оформлен с грубыми нарушениями.
«Нотариус подтвердила не договор, лишь подписи. Этот документ не имеет никакой юридической силы, он не соответствует никаким законам и правилам», — заявил Тимма.
Он предположил, что Анна действовала по заранее продуманной мошеннической схеме, которая могла сработать в других случаях, но в этой ситуации не прошла.
«Седокова, очевидно, не ожидала, что получит такое юридически подкованное противостояние», — добавил отец, намекнув, что семья Тиммы оказалась готова к таким махинациям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова опубликовала личные переписки покойного мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, с его бывшей женой Саной Ошо, чтобы показать, что спортсмен годами подвергался давлению и не мог общаться с сыном. В переписке Тимма пишет, что не играет в баскетбол и живет на доходы Анны, и что Сана не хочет договариваться, отвергая предложения о пересмотре алиментов.
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