«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 1 466 0

Райтис Тимма заявил, что брачный договор, заключенный между Янисом и Анной, не имеет юридической силы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отец Яниса Тиммы рассказал о деталях брачной аферы Анны Седоковой

Отец погибшего музыканта Яниса Тиммы, Райтис Тимма, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о деталях аферы, которую, по его мнению, провернула Анна Седокова с имуществом сына.

По словам Райтиса, брачный договор, который якобы лишал Яниса прав на имущество, был оформлен с грубыми нарушениями.

«Нотариус подтвердила не договор, лишь подписи. Этот документ не имеет никакой юридической силы, он не соответствует никаким законам и правилам», — заявил Тимма.

Он предположил, что Анна действовала по заранее продуманной мошеннической схеме, которая могла сработать в других случаях, но в этой ситуации не прошла.

«Седокова, очевидно, не ожидала, что получит такое юридически подкованное противостояние», — добавил отец, намекнув, что семья Тиммы оказалась готова к таким махинациям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова опубликовала личные переписки покойного мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, с его бывшей женой Саной Ошо, чтобы показать, что спортсмен годами подвергался давлению и не мог общаться с сыном. В переписке Тимма пишет, что не играет в баскетбол и живет на доходы Анны, и что Сана не хочет договариваться, отвергая предложения о пересмотре алиментов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

14:28
Россиянин Журавский занял второе место в конкурсе кларнетистов в Китае
14:08
Российские военные помогли Нигеру подавить мятеж военных
13:57
«Как свинья»: Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки
13:48
У берегов Северного Кипра затонуло судно с 270 пассажирами: начата спасательная операция
13:38
Песков назвал известной забавой спекуляции о контактах спецслужб
13:30
«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Не похожи: актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с 20-летней дочерью
«Разодрали мне все руки»: сотрудник ТСЖ обвинил тестя и тещу Смолова в нападении
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео