Российские спортсмены завоевали золото на ЧМ по современному пятиборью в Китае

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Они опередили команду Египта и сборную Франции.

Россияне победили на ЧМ по современному пятиборью в Китае

Фото: МАХ/Олимпийский комитет России/olympic_russia

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Российские спортсмены стали победителями командного турнира на чемпионате мира по современному пятиборью в китайском Гуйяне.

Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров в сумме набрали 4693 балла. Второе место заняла команда Египта, отставшая всего на шесть баллов — 4687. Французские пятиборцы с результатом 4482 балла завоевали бронзовые медали.

Громадский также поднялся на пьедестал в личном зачете. Россиянин набрал 1581 балл и стал серебряным призером соревнований. Чемпионом мира стал представитель Чехии Лукас Матей, показавший результат 1586 баллов. Бронзовая медаль досталась южнокорейскому спортсмену Со Чан Вану, в активе которого 1576 баллов.

Петр Борщев и Андрей Бобров набрали по 1556 баллов. В личном турнире спортсмены заняли девятое и десятое места соответственно.

Чемпионат мира проходит в Гуйяне с 24 по 30 августа. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены Кирилл Косимов и Мирослав Киселев завоевали золотые медали на первенстве мира по прыжкам в воду среди юниоров, которое прошло в Хорватии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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