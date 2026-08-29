Евгения Медведева вышла замуж за Ильдара Гайнутдинова

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 286 0

Церемония прошла в московском отеле.

Евгения Медведева вышла замуж — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Фигуристка Медведева вышла замуж за хореографа Гайнутдинова

Российская фигуристка Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов поженились. О бракосочетании пары сообщает Super.ru. По данным источника, праздник прошел в столичном отеле.

Для приглашенных на мероприятие подготовили необычное развлечение. Гостям предложили самостоятельно создать собственный аромат. Другие детали программы и церемонии не известны.

На празднике заметили известных представителей российского шоу-бизнеса и спортивной индустрии. Среди гостей оказались фигурист Илья Авербух, продюсер Яна Рудковская и многие другие. 

Медведева и Гайнутдинов познакомились в 2024 году во время участия в телевизионном танцевальном проекте. Их роман начал стремительно развиваться после съемок, а уже летом 2025-го Ильдар сделал Евгении предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что Медведева закатит пышную свадьбу в центре Москвы. Изначально планировалось организовать скромное семейное торжество, однако из-за медийного статуса обоих партнеров список приглашенных быстро превысил 100 человек.

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