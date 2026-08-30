Восемь человек задержали после крушения судна у Северного Кипра

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Пассажирское судно затонуло у берегов Кипра: новости

Фото: Reuters/Reuters TV

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Восемь человек, включая капитана, задержаны в рамках расследования крушения судна у побережья Северного Кипра. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель. Его слова приводит газета Kıbrıs Postası.

«Капитан судна и семь членов экипажа взяты под стражу. Хочу четко заявить, что каждый аспект этого инцидента будет расследован. Будет выявлена даже малейшая халатность», — заявил премьер-министр.

Он также сообщил, что следствие устанавливает причины произошедшей катастрофы. Поисково-спасательные работы у побережья Северного Кипра продолжаются.

Судно с 267 людьми на борту следовало из порта Гирне в турецкий Ташуджу. После выхода в море судно попало в шторм, начало набирать воду и перевернулось примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра. Оно затонуло на глубине 514 метров.

По последним данным, погибли восемь человек, поиски 17 пропавших продолжаются. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выживший при крушении судна у берегов Северного Кипра пассажир рассказал о действиях экипажа перед трагедией. По словам мужчины, капитан и члены команды первыми покинули судно после того, как оно начало набирать воду. Перед затоплением пассажиры услышали стуки и треск и сообщили об этом экипажу, однако серьезной опасности моряки, как утверждается, не увидели.

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