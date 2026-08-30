Три случая лихорадки Западного Нила выявили в Липецке

Три жителя Липецка заболели лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения по Липецкой области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие связывают появление симптомов с укусами комаров. Специалисты предполагают, что инфекция могла распространяться в регионе через зараженных птиц и комаров.

Сейчас в областной инфекционной больнице находятся два пациента с лихорадкой Западного Нила. Одного из них ранее перевели из реанимации в обычное отделение.

Еще одну женщину, которая находилась в тяжелом состоянии в реанимации, перевели в областную клиническую больницу. Там пациентка проходит долечивание и реабилитацию.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, природные очаги которого находятся более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Среди возможных симптомов — высокая температура, головная и мышечная боль, а также сыпь.

Основными переносчиками вируса считаются комары. При этом не исключена возможность передачи инфекции клещами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье врачи выявили у подростка редкое паразитарное заболевание после укуса комара.

У парня обнаружили капсулу с паразитом в области правого яичка, которая сохранялась около двух лет. Специалисты удалили образование во время операции, сейчас состояние пациента оценивается как хорошее.

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