Число пропавших в Непале россиян выросло до девяти

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Всего после разрушительных паводков на реке Бхоте-Коши пропавшими без вести числятся 2498 человек.

Сколько россиян пропали в результате наводнения в Непале

Фото: www.globallookpress.com/Ambir Tolang

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По меньшей мере девять граждан России числятся пропавшими без вести в зоне бедствия в Непале. Об этом сообщило посольство России в стране.

Ранее дипломаты сообщали о восьми пропавших россиянах в районе бедствия на китайско-непальской границе. Накануне родственники еще одной россиянки обратились в посольство, после чего число разыскиваемых граждан РФ увеличилось до девяти.

Всего после разрушительных паводков на реке Бхоте-Коши на севере Непала пропавшими без вести числятся 2498 человек. Обнаружены тела 788 погибших.

Непальские власти сообщили, что часть останков погибших временно захоронили. Речь идет прежде всего о телах, которые сильнее всего пострадали. Перед захоронением специалисты берут у каждого погибшего образцы ДНК. Это позволит в дальнейшем сопоставить генетические данные с образцами родственников и при необходимости провести эксгумацию.

Посольство России продолжает отслеживать ситуацию с гражданами РФ, находящимися в зоне стихийного бедствия.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. По данным непальских властей, стихия произошла после землетрясения и вызванного им оползня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туристки рассказали о спасении во время масштабного наводнения в Непале. Ирина Ульген и Екатерина Красюкова рассказали, что группа после ночевки в Расулу направлялась к границе Непала с Китаем, однако из-за сильного дождя дорога превратилась в грязевое месиво. Два автобуса остановились за выступом горы, которая приняла на себя основной удар стихии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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