Британский комик Питер Кей сорвал прогноз погоды в прямом эфире BBC
Артист несколько раз вмешался в работу ведущей и устроил импровизированное шоу прямо перед камерой.
Фото: © Getty Images/Shirlaine Forrest / Contributor
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Британский комик Питер Кей устроил импровизированное шоу во время прямого эфира BBC, вмешавшись в выпуск прогноза погоды. Видео инцидента быстро распространилось в интернете.
Кей стал гостем новостной программы и рассказал о предстоящем благотворительном концерте в Блэкпуле. Вырученные средства планируют направить на жизненно важную операцию для больного ребенка.
Затем в эфире появилась ведущая прогноза погоды Молли Брюэр. Кей предложил ей начать выпуск, но вскоре сам оказался перед экраном с картой Великобритании и начал мешать ведущей работать.
Сначала он сел на пол и рукой закрыл город Бакстон, а затем стал показывать, как прячется от дождя, который появился на экране.
«Льет как из ведра!» — пошутил артист.
Затем Кей взял пульт от экрана и вместо карты включил изображение радуги. Брюэр забрала устройство и попыталась продолжить прогноз. Однако комик не остановился: он водил пальцем по экрану, задавал ведущей вопросы и продолжал шутить, пока она старалась сохранить самообладание.
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