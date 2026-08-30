Умер бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 69 0

Он прошел путь от матроса до руководителя отрасли.

Что известно о бывшем министре морского флота СССР Вольмере

Фото: © РИА Новости/И. Носов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скончался бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер. О его смерти сообщили на официальном сайте Министерства транспорта России.

В ведомстве отметили, что Вольмер посвятил свою жизнь морскому делу, а его смерть стала тяжелой утратой для ветеранов флота и людей, которые его знали.

Юрий Вольмер родился 28 августа 1933 года на Дальнем Востоке. В 1957 году он получил образование во Владивостокском высшем инженерном мореходном училище. После этого начал работать во флоте и со временем прошел профессиональный путь от матроса до капитана дальнего плавания.

В 1981 году Вольмер возглавил Дальневосточное морское пароходство и руководил им до 1986-го. За это время предприятие вышло на ведущие позиции в стране.

В октябре 1986 года специалист стал министром морского флота СССР. На этом посту он занимался развитием портов, созданием современных перевозочных комплексов и реализацией программ по строительству судов за границей.

За заслуги в работе Вольмер был отмечен орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почета». Кроме того, ему присвоили звание «Почетный работник морского флота».

Ранее 5-tv.ru писал о кончине петербургского художника Владимира Снопова. Живописец умер в возрасте 91 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

19:00
Чек-лист родителям: что обязательно проверить вечером 31 августа перед школой
18:49
«Шаг за шагом уничтожала его психику»: отец Тиммы требует суда над Седоковой
18:40
Пассажир с затонувшего у Северного Кипра парома заявил о бегстве капитана
18:34
«Не знает, что такое стыд»: отец Тиммы ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства
18:26
Михаил Ефремов не спешит возвращаться в кино
18:19
«Лучше бы ее никогда не знал»: отец Яниса Тиммы — о роковой встрече с Анной Седоковой

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Первое достижение уже в кармане: дочь певицы Славы о звездном статусе
«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео