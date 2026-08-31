«Мира и процветания»: Путин поздравил президента Киргизии с важной датой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Скоро российский лидер планирует посетить Бишкек, где лично встретится с Жапаровым.

С чем Путин поздравил президента Киргизии

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Путин поздравил Жапарова с годовщиной провозглашения независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 35-летием со дня провозглашения независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что под руководством Жапарова успешно решаются как социальные, так и экономические задачи, которые стоят перед страной. Благодаря чему Киргизия последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

«Отношения между нашими странами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ напомнил, что Москва и Бишкек плодотворно сотрудничают на разных направлениях, включая взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. 

«И мы, конечно, продолжим самую тесную совместную работу по двусторонней, региональной и международной повестке дня», — добавил Владимир Путин.

Также президент РФ выразил надежду на то, что предстоящая встреча с Жапаровым в Киргизии послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодного российско-киргизского сотрудничества.

Днем ранее Владимир Путин обратился к белорусскому лидеру по важному поводу. Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 72 года. Президенты поговорили по телефону.

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