Документы рассекречены: как Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней

Ровно 85 лет назад Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней

Ровно 85 лет назад Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней. К годовщине первого масштабного контрнаступления в ходе Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы. В них описано, как советские войска отбросили гитлеровцев назад, ликвидировав плацдарм, который угрожал Москве.

А уже после освобождения Ельни вскрылись чудовищные злодеяния оккупантов. Фашисты расстреливали стариков, мучили и убивали детей. В ответ на эти зверства бойцы Красной армии шли в атаку с лозунгом: «Кровь за кровь! Смерть за смерть!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России рассекретила архивные документы, касающиеся работы советской контрразведки в период Курской битвы. В материалах, включающих протоколы допросов и докладные записки чекистов, содержится информация о том, как удалось сорвать планы немецких диверсантов, главной целью которых были железные дороги. Только в Курской области было поймано 37 вражеских агентов-парашютистов, что позволило сохранить железнодорожное сообщение и обеспечить бесперебойное снабжение советских войск.

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