Документы рассекречены: как Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней

Эфирная новость 14 0

Первое масштабное контрнаступление в ходе Великой Отечественной войны произошло ровно 85 лет назад.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ровно 85 лет назад Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней

Ровно 85 лет назад Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней. К годовщине первого масштабного контрнаступления в ходе Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы. В них описано, как советские войска отбросили гитлеровцев назад, ликвидировав плацдарм, который угрожал Москве.

А уже после освобождения Ельни вскрылись чудовищные злодеяния оккупантов. Фашисты расстреливали стариков, мучили и убивали детей. В ответ на эти зверства бойцы Красной армии шли в атаку с лозунгом: «Кровь за кровь! Смерть за смерть!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России рассекретила архивные документы, касающиеся работы советской контрразведки в период Курской битвы. В материалах, включающих протоколы допросов и докладные записки чекистов, содержится информация о том, как удалось сорвать планы немецких диверсантов, главной целью которых были железные дороги. Только в Курской области было поймано 37 вражеских агентов-парашютистов, что позволило сохранить железнодорожное сообщение и обеспечить бесперебойное снабжение советских войск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

10:30
Перед отпуском? В какие дни чаще всего россияне открывают больничный
10:26
Документы рассекречены: как Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней
10:16
Машина сама подскажет: названы признаки скорой поломки коробки передач
10:10
Вечный спор: кто умнее в мире Гарри Поттера — Гермиона или Полумна
10:07
С 1 сентября запретят продажу вейпов и сигарет на остановках
10:00
Первокласснику это не нужно! Что не стоит класть в рюкзак ребенка 1 сентября

Сейчас читают

Бузова «улетела в космос» после мужских рук: что творилось с певицей в бане — фото
«Слишком много снимается»: Алексей Учитель о карьере Анны Пересильд
Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео