С 1 сентября запретят продажу вейпов и сигарет на остановках

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За нарушения грозит штраф до 120 тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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С 1 сентября запретят продавать вейпы и сигареты на трамвайных и автобусных остановках. За нарушение продавцу может грозить штраф до 20 тысяч рублей, а для компаний — до 120 тысяч.

Исключения сделают для единственных торговых точек в малых населенных пунктах. Еще одна мера — введение автоматической системы штрафов для магазинов, которые нарушают правила продажи табака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России набирает популярность новый модный аксессуар — аромаингаляторы, которые продаются на маркетплейсах без возрастных ограничений. Устройства, представляющие собой деревянную трубку со сменными стиками, позиционируются как безвредная альтернатива вейпам, однако их состав и влияние на здоровье остаются неисследованными.

Эксперты предупреждают, что маслянистые частицы, оседающие в легких при использовании ингаляторов, могут вызывать бронхоспазм, аллергические реакции и повреждение сердечно-сосудистой системы. Врачи отмечают, что отсутствие пара создает иллюзию безопасности, но на самом деле это лишь маркетинговый ход.

В 2024 году Роспотребнадзор уже приостанавливал продажу аналогичных устройств для носа из-за обнаружения веществ третьего класса опасности, и не исключено, что новая версия аромаингаляторов может постичь та же участь после проведения полноценной экспертизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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