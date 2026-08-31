Перед отпуском? В какие дни чаще всего россияне открывают больничный

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

После возвращения сотрудников на работу фиксируется рост случаев временной нетрудоспособности.

Можно ли брать больничный перед отпуском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Газета.ру: россияне чаще всего открывают больничный перед отпуском

Чаще всего россияне открывают больничные в начале и конце рабочей недели. Однако заметный рост случаев приходится на несколько дней перед плановым отпуском. Это показало исследование компании по мониторингу сотрудников, с результатами которого ознакомилась Газета.ру.

На понедельник приходится 27% всех новых больничных за неделю, а на пятницу — еще 22%. Среда, напротив, становится днем с минимальным количеством открытых больничных.

При этом исследователи обнаружили более заметную закономерность в связи с отпусками. За три рабочих дня до запланированного отдыха число больничных увеличивается в среднем на 40% по сравнению с обычными днями.

После возвращения сотрудников из отпуска также наблюдается рост временной нетрудоспособности, который связывают с акклиматизацией и постотпускным синдромом.

В компаниях, где перед отпуском существует четкий регламент передачи дел, количество больничных накануне отдыха на 25% ниже, чем в организациях без подобных правил. По мнению специалистов, это может говорить о влиянии рабочей нагрузки и стресса на самочувствие сотрудников.

«Когда мы видим, что порядка 40% больничных концентрируется вокруг отпусков, это не повод заподозрить сотрудников в недобросовестности, а маркер системной проблемы. Люди оформляют больничный не потому, что хотят продлить отдых, а потому что физически не в состоянии дотянуть до отпуска в рабочем состоянии. Это индикатор накопленного переутомления», — отметил ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании Алексей Миронов.

Одновременно в периоды сдачи отчетности и закрытия кварталов количество больничных, напротив, снижается на 15–20%. Однако исследователи не считают это признаком того, что сотрудники действительно реже болеют.

«Это не значит, что люди реже болеют. Это значит, что они мобилизуются и работают на пределе», — пояснил Миронов.

По мнению эксперта, работодателям стоит не усиливать контроль за больничными, а пересмотреть распределение рабочих задач. Снижение нагрузки перед отпуском, как считает Миронов, способно уменьшить и количество случаев временной нетрудоспособности.

«Тогда больничный будет браться только по реальной болезни, а не как способ восстановиться перед отпуском», — резюмировал специалист.

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