Первокласснику это не нужно! Что не стоит класть в рюкзак ребенка 1 сентября

Лишние учебники и канцелярия увеличивают вес рюкзака первоклассника

Что нельзя класть в рюкзак первоклассника — вопрос, который стоит решить еще до начала учебного года. Стремясь предусмотреть все возможные ситуации, родители нередко складывают в ранец игрушки, запасную канцелярию, лишние учебники и другие предметы. В итоге ребенок ежедневно носит то, что ему не понадобится.

Чтобы правильно собрать рюкзак первокласснику, важно ориентироваться на расписание и требования школы. Лишние вещи занимают место, усложняют порядок и увеличивают вес ранца.

Что не нужно класть в рюкзак первоклассника, какие вещи оставить дома и как собрать школьный рюкзак без лишнего веса, читайте в материале 5-tv.ru.

Игрушки

Большие игрушки, машинки, конструкторы и мягкие игрушки не нужны ребенку на обычных уроках.

Они занимают место в рюкзаке и могут отвлекать первоклассника от занятий. Если ребенку важно взять с собой небольшой знакомый предмет, этот вопрос лучше заранее обсудить с учителем и учитывать школьные правила.

Особенно не стоит класть в ранец объемные игрушки, которые ребенок не сможет удобно разместить среди учебников.

Лишние учебники и тетради

Что должно быть в рюкзаке первоклассника, зависит от расписания на конкретный день.

Не нужно складывать все учебники и рабочие тетради сразу на несколько дней. Вечером достаточно посмотреть расписание и взять только необходимое.

Так можно не только освободить место, но и уменьшить вес школьного рюкзака.

Большой запас канцелярии

Первокласснику не понадобится весь домашний запас ручек, карандашей и ластиков.

В пенале достаточно иметь необходимые принадлежности. Несколько дополнительных ручек или карандашей можно хранить дома и пополнять набор по мере необходимости.

Не стоит носить в рюкзаке целые упаковки канцелярии, несколько пеналов и большие наборы принадлежностей.

Материалы для творчества, которые не нужны сегодня

Краски, пластилин, цветная бумага, картон и другие материалы нужны только на определенных уроках.

Что взять первокласснику в школу, лучше проверять по расписанию и списку учителя.

Если в конкретный день нет рисования или технологии, соответствующие принадлежности можно оставить дома.

Большие запасы воды

Бутылка воды может понадобиться ребенку, если школа разрешает приносить ее с собой. Но не нужно класть несколько бутылок или слишком большую емкость.

При выборе важно учитывать объем и вес бутылки, а также возможность самостоятельно открыть и закрыть крышку.

Лишняя вода — это дополнительная нагрузка на рюкзак.

Слишком большой контейнер с едой

Если ребенку разрешен домашний перекус, контейнер должен соответствовать порции еды.

Не стоит использовать слишком крупную или тяжелую емкость. Важнее, чтобы она была герметичной и удобной для самостоятельного использования.

Если в школе организовано питание и дополнительный перекус не нужен, не стоит давать ребенку большой запас еды.

Электроника без учебной необходимости

Что не нужно брать первокласснику в школу, так это электронные устройства, которые не используются на занятиях.

Если ребенку необходим телефон для связи с родителями, его можно взять в соответствии с правилами школы. Планшет, электронные игры и другие устройства не стоит класть в рюкзак просто для развлечения.

Кроме дополнительного веса, гаджеты могут отвлекать ребенка на уроках.

Косметика и другие ненужные предметы

Первокласснику не нужны в рюкзаке духи, косметика, крупные средства ухода и другие вещи, которыми он не пользуется в течение учебного дня.

Для повседневных ситуаций достаточно небольшого количества необходимых средств личной гигиены, например салфеток.

Вещи «на всякий случай»

Именно такие предметы чаще всего превращают школьный рюкзак в тяжелую сумку.

Родители могут положить дополнительную одежду, несколько запасных тетрадей, большое количество канцтоваров или другие вещи, которые теоретически могут пригодиться.

Но если предмет не нужен ребенку регулярно и его нет в требованиях школы, лучше оставить его дома.

Не собирайте рюкзак на неделю вперед

Как правильно собрать рюкзак первокласснику? Необходимо проверять его содержимое каждый вечер.

Посмотрите расписание на следующий день и вместе с ребенком выберите необходимые учебники, тетради и принадлежности.

Так школьник постепенно научится самостоятельно планировать свои сборы и понимать, какие вещи действительно понадобятся завтра.

Научите ребенка проверять рюкзак

После того как первоклассник собрал ранец, можно задать ему несколько простых вопросов: «Что тебе понадобится завтра?», «Для чего ты взял эту вещь?», «Все ли есть по расписанию?»

Если ребенок не может объяснить, зачем нужен предмет, скорее всего, его можно оставить дома.

Постепенно такая проверка станет самостоятельной привычкой.

Как облегчить рюкзак первоклассника

Вес рюкзака первоклассника во многом зависит не только от самого ранца, но и от его содержимого. Поэтому важно регулярно убирать ненужные вещи.

Не стоит носить игрушки, лишние учебники, большие наборы канцелярии, ненужные материалы для творчества, избыток еды и воды или электронные устройства, которые не требуются для учебы.

Чем проще содержимое рюкзака, тем легче ребенку поддерживать порядок и самостоятельно собираться в школу.

Что нельзя класть в рюкзак первоклассника

Список лишних вещей для школы довольно прост: игрушки, ненужные учебники и тетради, большие запасы канцелярии, материалы для творчества не по расписанию, лишняя вода и еда, громоздкие контейнеры, ненужные гаджеты и предметы «на всякий случай».

Чтобы собрать рюкзак первоклассника правильно, достаточно каждый вечер сверяться с расписанием и требованиями школы.

Так ребенок не будет носить лишний вес, а регулярная проверка ранца поможет ему постепенно научиться самостоятельно организовывать свои школьные принадлежности.

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