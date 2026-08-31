Обвинения сняты? Чем закончилось дело бизнесмена Ильи Трабера

Следствие закрыло дело Ильи Трабера об убийстве депутата Петрова

Уголовное преследование предпринимателя Ильи Трабера полностью прекращено. Как рассказал ТАСС его адвокат Игорь Сочиянц, Следственный комитет России также отказался от предъявленных бизнесмену обвинений в убийстве. Ранее 75-летнего Трабера освободили из СИЗО по состоянию здоровья.

«Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении Трабера. Обвинения в убийстве с него сняты», — сказал он.

До этого Трабера перевезли из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий. Расследование было связано с гибелью депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Петрова убили вечером 24 октября 2020-го на территории его коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Неизвестный находился на противоположном берегу реки и выстрелил депутату в грудь. В тот же день следователи возбудили уголовное дело. Убийство рассматривалось как заказное.

Траберу вменяли убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, а также незаконный оборот оружия организованной группой. После прекращения уголовного преследования эти обвинения с предпринимателя сняты.

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