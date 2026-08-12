Поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка в Новосибирской области
Следователи выясняют, как произошла трагедия на железной дороге.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Новосибирской области под колесами поезда погиб несовершеннолетний. Инцидент произошел рядом с железнодорожной платформой Обь на территории Западно-Сибирской железной дороги.
По предварительной информации, жертвой происшествия стал мальчик 2012 года рождения. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.
«По предварительным данным, сегодня вблизи остановочной платформы Обь Западно-Сибирской железной дороги поездом смертельно травмирован несовершеннолетний (2012 г. р.)», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Транспортная прокуратура начала проверку, в рамках которой специалисты оценят соблюдение требований безопасности на железной дороге, а также работу органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Кроме того, следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.
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