Поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка в Новосибирской области

В Новосибирской области под колесами поезда погиб несовершеннолетний. Инцидент произошел рядом с железнодорожной платформой Обь на территории Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительной информации, жертвой происшествия стал мальчик 2012 года рождения. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

«По предварительным данным, сегодня вблизи остановочной платформы Обь Западно-Сибирской железной дороги поездом смертельно травмирован несовершеннолетний (2012 г. р.)», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Транспортная прокуратура начала проверку, в рамках которой специалисты оценят соблюдение требований безопасности на железной дороге, а также работу органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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