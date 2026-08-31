Ждем бабье лето? Каким будет сентябрь в Центральной России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 46 0

Первый месяц осени уже назвали «парниковым».

Каким будет сентябрь в Центральной России прогноз погоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Тема:
Погода

Начало осени в средней полосе России будет теплым и влажным

Начало осени в средней полосе России пройдет под знаком теплой и очень влажной погоды. Причиной станет сезонная перестройка атмосферы: суша начнет быстро остывать, тогда как Атлантика еще будет хранить накопленное за лето тепло. Возникающий температурный контраст усилит перенос воздушных масс с запада и создаст условия для более активного прохождения циклонов, рассказал синоптик Евгений Тишковец 5-tv.ru.

По прогнозу, сентябрь в Центральной России окажется своеобразным «парниковым» месяцем. Средняя температура ожидается примерно на один-два градуса выше климатических значений, а осадков может выпасть на 30–40% больше обычного. Для Москвы сентябрьская норма составляет около плюс 7,1 градуса ночью и плюс 15,4 градуса днем, а количество осадков — 66 миллиметров.

Обычно метеорологическая осень приходит в столицу примерно 2 сентября, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15 градусов. Однако в 2026-м переход к прохладной и дождливой погоде немного задержится. Первые заметные признаки осеннего режима москвичи почувствуют лишь в ближайшие выходные.

Главным погодным событием месяца станет бабье лето. Его наступление ожидается примерно в середине сентября после прихода скандинавского антициклона. Продолжительным этот период не будет — сухая и комфортная погода, по прогнозу, сохранится не более пяти суток.

После этого осень окончательно вступит в свои права. Погода станет все чаще меняться из-за чередования атмосферных процессов: периоды относительного тепла будут сменяться дождями и похолоданиями. Именно такая неустойчивость станет характерной чертой первого месяца осени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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