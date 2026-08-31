Бомбы в тайнике: ФСБ задержала двух агентов Украины в Крыму

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Злоумышленники помогали создавать схроны для проведения терактов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сразу двух украинских агентов задержали в Крыму. Они помогали боевикам создавать схроны с оружием для проведения терактов. А также собирали данные о передвижении военной техники. Участвовали диверсанты и в пропагандистских акциях киевского режима. Об этом они сами рассказали на допросе.

В телефоне агента оперативники обнаружили переписку с кураторами. А в одном из тайников — четыре самодельные бомбы. Причем взрывчатое вещество было иностранного производства. Уголовное дело возбудили по статье о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России лишила гражданства РФ восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья в связи с угрозой национальной безопасности. Среди них — житель Ставрополья, участвовавший в формировании негативного восприятия русской культуры, и житель Адыгеи, критиковавший участие мусульман в СВО, обсуждавший введение «джихада» и проявлявший пренебрежение к русским.

Также гражданства лишились трое жителей Тверской области, неоднократно нарушавших закон (организация поставок контрафакта, нападения и кражи), один житель Челябинской области и двое выходцев из Закавказья, причастных к разжиганию межнациональной розни. Ранее сообщалось о задержании в Мариуполе агента украинских спецслужб, обвиняемой в госизмене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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