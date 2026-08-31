СВР предупредила о планах ЕС по дестабилизации ситуации в России перед выборами

В преддверии сентябрьских выборов в России Евросоюз развернул масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ).

«Европейские так называемые поборники законности и демократии поставили перед собой двоякую задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании», — говорится в публикации ведомства.

По информации, которая поступает по каналам СВР РФ, на реализацию этого плана ЕС бросило все свои силы. Цель — спровоцировать новую волну антироссийской агрессии.

В СВР РФ уточнили, что на недавней встрече «коалиции желающих» в Париже главе киевского режима дали задание — усиливать интенсивность ударов по территории России. Это, как уверены в Евросоюзе, непременно посеет панику среди граждан нашей страны и отвлечет их от грядущих выборов.

Между тем разворачивается и новая информационная война. Главные тезисы купленной оппозиции — «нелегитимность» и «незаконность». В ведомстве заверили, что в итоге усилия ЕС не оправдаются.

«Россия умеет давать отпор — не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», — заключили в СВР РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина намерена запускать беспилотные летательные аппараты с территории стран Балтии, чтобы демонстрировать Западу свою «боеспособность». Об этом также сообщали в СВР РФ.

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