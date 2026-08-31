«Десятое дело»: Песков заявил, что РФ не важно признание Европой итогов выборов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 18 0

Ранее в СВР РФ сообщили о попытках Европы помешать голосованию.

Что сказал Песков о попытках ЕС сорвать выборы в Госдуму

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Песков заявил, что РФ не важно признание Европой итогов выборов

России не важно признание Европой итогов выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Об этом в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На самом деле то, признают европейцы или не признают — это десятое дело для нас», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что у России своя политическая система и свой политический процесс. Он также отметил: избирательная кампания идет в штатном режиме, несмотря на козни Евросоюза, которые, по его словам, есть и будут всегда.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В парламент будут избраны 450 депутатов.

Ранее пресс-служба СВР РФ сообщила, что Европа поставила задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России. Однако, как отметили в ведомстве, РФ умеет давать отпор врагам, поэтому противник непременно потерпит неудачу.

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