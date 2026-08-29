Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 800 0

На месте падения вражеских беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

Беспилотники ВСУ атаковали Москву 29 августа — новости

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны России на подлете к Москве уничтожили три украинских беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

Информация о погибших, пострадавших или разрушениях на земле отсутствует.

Кроме Москвы, минувшей ночью атаке со стороны украинских боевиков подверглись и другие регионы нашей страны. Противник направил дроны, в том числе на Белгородскую, Курскую, Липецкую, Калужскую, Воронежскую области, а также на Татарстан, Крым и Краснодарский край. Всего, по данным Минобороны РФ, над Россией в ночь на 29 августа было сбито 313 дронов.

С начала специальной военной операции территория РФ регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики наносятся удары с применением беспилотников и ракет. При этом целями противника часто становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область пострадали семь человек. Среди раненых есть дети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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