Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

На месте падения вражеских беспилотников работают сотрудники экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Дежурные средства противовоздушной обороны России на подлете к Москве уничтожили три украинских беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.
Информация о погибших, пострадавших или разрушениях на земле отсутствует.
Кроме Москвы, минувшей ночью атаке со стороны украинских боевиков подверглись и другие регионы нашей страны. Противник направил дроны, в том числе на Белгородскую, Курскую, Липецкую, Калужскую, Воронежскую области, а также на Татарстан, Крым и Краснодарский край. Всего, по данным Минобороны РФ, над Россией в ночь на 29 августа было сбито 313 дронов.
С начала специальной военной операции территория РФ регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики наносятся удары с применением беспилотников и ракет. При этом целями противника часто становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область пострадали семь человек. Среди раненых есть дети.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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