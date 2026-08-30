Песков назвал известной забавой спекуляции о контактах спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «известной забавой» появление теорий и слухов вокруг контактов спецслужб. Об этом он заявил в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, комментируя неофициальные сообщения о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

По словам представителя Кремля, контакты между спецслужбами России и других стран носят регулярный и содержательный характер. Песков подчеркнул, что такие взаимодействия продолжаются даже в периоды, когда дипломатические каналы не работают.

«Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб — это такая известная забава. Но что касается контактов по линии спецслужб, они действительно носят регулярный характер», — сказал он.

Песков также опроверг предположения о связи встречи президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко с возможным приездом в Москву главы ЦРУ. По его словам, российско-белорусские отношения являются самостоятельным направлением и не зависят от контактов с американской стороной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф предложил провести саммит Путина, Трампа и Зеленского. С инициативой трехсторонних переговоров американский чиновник, по данным Axios, выступил во время неанонсированного визита в Москву. Предполагается, что главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Рэтклифф находился в российской столице с 25 августа.

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