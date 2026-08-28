Умер российский путешественник Сергей Ермаков

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 182 0

Ему стало плохо во время очередного похода.

Умер российский путешественник Сергей Ермаков

Фото: VK.com/Сергей Ермаков

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Известный российский путешественник и блогер Сергей Ермаков скончался в больнице после сердечного приступа, который произошел во время похода. О смерти Сергея рассказали его жена Нина и сын в социальных сетях.

По словам супруги, в этом месяце они вместе отправились в поход, однако во время путешествия Ермакову стало плохо. Путешественников с трудом удалось обнаружить, после чего мужчину доставили в медицинское учреждение.

Жена путешественника рассказала, что семья до последнего надеялась на благоприятный исход, однако спасти его не удалось. Сын Ермакова сообщил, что о смерти отца ему рассказал врач.

«Мы все надеялись на чудо, а чуда не произошло. К сожалению, жизнь так кончается неожиданно для всех», — отметила Нина.

Сергей Ермаков был известен своими экспедициями по труднодоступным местам России. Он преодолевал маршруты длиной более тысячи километров, снимал многосерийные фильмы о путешествиях и рассказывал о жизни в дикой природе.

За годы экспедиций путешественник побывал в отдаленных уголках страны и неоднократно встречал диких животных. 

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