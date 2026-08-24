Премьер Британии Бернэм сыграл на гитаре для боевика ВСУ во время визита в Киев

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм посетил Киев с рабочим визитом, приуроченным ко Дню независимости Украины. Поездка стала его первым зарубежным турне после вступления в должность главы правительства в прошлом месяце. В ходе визита британский политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и принял участие в совещании союзников, поддерживающих Киев в противостоянии с Россией.

Одним из наиболее запоминающихся моментов стал эпизод, когда Бернэм взял в руки гитару и сыграл несколько аккордов композиции британской рок-группы The Smiths, сидя рядом с украинским боевиком в кузове звукоизолированного фургона.

«Он сказал, что музыка может помочь «поднять настроение» на передовой», — написал журналист Алекс Уикхэм в соцсети Х под соответствующим видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «10 на 10» на территории Белоруссии. Освобожденных российских военнослужащих доставят на родину после оказания медицинской и психологической помощи. Операция стала возможной благодаря содействию президента Белоруссии Александра Лукашенко и прошла в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

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