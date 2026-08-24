Песня вместо оружия: Бернэм сыграл на гитаре боевикам ВСУ в ходе визита в Киев

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 91 0

Так британский премьер решил «поднять им настроение».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mark Cosgrove; X/Alex Wickham; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер Британии Бернэм сыграл на гитаре для боевика ВСУ во время визита в Киев

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм посетил Киев с рабочим визитом, приуроченным ко Дню независимости Украины. Поездка стала его первым зарубежным турне после вступления в должность главы правительства в прошлом месяце. В ходе визита британский политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и принял участие в совещании союзников, поддерживающих Киев в противостоянии с Россией.

Одним из наиболее запоминающихся моментов стал эпизод, когда Бернэм взял в руки гитару и сыграл несколько аккордов композиции британской рок-группы The Smiths, сидя рядом с украинским боевиком в кузове звукоизолированного фургона. 

«Он сказал, что музыка может помочь «поднять настроение» на передовой», — написал журналист Алекс Уикхэм в соцсети Х под соответствующим видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «10 на 10» на территории Белоруссии. Освобожденных российских военнослужащих доставят на родину после оказания медицинской и психологической помощи. Операция стала возможной благодаря содействию президента Белоруссии Александра Лукашенко и прошла в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.46
1.17 98.52
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:23
«Спала часа три»: Ида Галич рассказала, как совмещала материнство со съемками
23:21
Мал, да вонюч: на Москву и область обрушились полчища мраморных клопов
23:04
Глава ЛДПР Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы
22:52
Погибли два человека: опубликованы кадры жуткого ДТП у автозаправки в Москве
22:34
Гастроэнтеролог перечислила полезные для печени суперфуды
22:16
Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон

Сейчас читают

Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон
Через стекло: отец Блиновской рассказал о режиме свиданий с дочерью в колонии
Килограммы конфет и фрукты: как Блиновская празднует 45-летие в колонии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео