Путин принимает участие в мероприятиях саммита ШОС в Бишкеке

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

В столице Киргизии собрались представители 17 стран и шести международных организаций для участия в мероприятиях ШОС.

Путин принимает участие в мероприятиях саммита ШОС

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Президент России Владимир Путин принимает личное участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Глава государства прибыл в столицу Киргизии в понедельник, 31 августа, для работы на площадке Совета глав государств-участников объединения. Основная программа международного форума организована в конгресс-центре «Ырыс Ордо», где лидеры стран обсуждают актуальную повестку дня и укрепление взаимодействия в регионе.

В 2026 году Киргизия выполняет функции председателя в Шанхайской организации сотрудничества, что обусловило выбор места проведения встречи. Масштаб мероприятий охватывает не только внутренних участников объединения, но и формат ШОС+.

В общей сложности в Бишкек прибыли делегации из 17 государств, а также представители шести крупных международных организаций.

Накануне официального старта заседаний Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой китайский лидер подчеркнул важную стабилизирующую роль организации в условиях глобальных мировых трансформаций.

Шанхайская организация сотрудничества остается одной из ведущих платформ для выстраивания многополярного мира и обеспечения региональной стабильности. Участие представителей почти двух десятков стран подчеркивает растущий интерес к деятельности структуры. 

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