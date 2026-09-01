Пенсионер заманил восьмилетнюю девочку в недостроенное здание и изнасиловал

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

На допросе мужчина признался в содеянном.

Пенсионер изнасиловал школьницу в Нигерии

Фото: www.globallookpress.com/Djibo Issifou

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Семидесятилетний мужчина заманил восьмилетнюю девочку в недостроенное здание и изнасиловал. Об этом сообщило издание Leadership со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел еще 24 августа в нигерийском штате Баучи. Предположительно, девочка играла на улице, когда к ней подошел пенсионер. Он втерся к ребенку в доверие и предложил вместе прогуляться. В итоге злоумышленник заманил несовершеннолетнюю в недостроенное здание и надругался над ней.

После случившегося девочка обо всем рассказала своему отцу. Мужчина сразу обратился в полицию. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что пенсионера, который совратил девочку, зовут Усман Абубакар. Мужчина жил недалеко от семьи пострадавшего ребенка и часто видел жертву.

В ходе допроса педофил признался в содеянном. Дело находится на контроле Государственного департамента уголовных расследований (SCID). Расследование продолжается. С девочкой работают медики.

Ранее в Индии пять мужчин изнасиловали женщину на глазах у ее 12-летнего сына. Ночью преступники проникли на частную ферму, желая украсть ценности. Они разбудили спящую семью, избили хозяина дома и надругались над его супругой.

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Пенсионер заманил восьмилетнюю девочку в недостроенное здание и изнасиловал

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