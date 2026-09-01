Неизлечимо больную Селин Дион засняли на улицах Парижа

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Певица больше трех лет борется с тяжелым недугом.

Тяжелобольную Селин Дион заметили на улицах Парижа — фото

Фото: www.globallookpress.com/Graham Hughes

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Канадскую певицу, автора песен, актрису и композитора Селин Дион, которая страдает неизлечимой болезнью, заметили на улицах Парижа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Папарации засняли 58-летнюю артистку, когда та покидала отель Royal Monceau. Журналисты отметили, что Селин Дион была в хорошем расположении духа: она улыбалась и махала поклонникам.

текстСелин Дион машет поклонникам около отеля Royal Monceau. legion-media.com/ Aissaoui Nacer / BACKGRID

Певица больше трех лет борется с редким неврологическим расстройством — синдромом скованности мышц. Из-за этого недуга знаменитости тяжело передвигаться и даже петь. Именно по этой причине в 2022 году Дион была вынуждена отменить свое турне.

Несмотря на болезнь, певица время от времени выходит в свет. Ранее Селин Дион заявила, что готова вернуться на сцену после долгого перерыва. Перед этим знаменитость дала большое интервью, в котором подробно рассказала о своем здоровье. На артистку большой спрос. Ожидается, что в 2023 году знаменитость проведет минимум 26 концертов. Они должны состояться в Европе с сентября по май.

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