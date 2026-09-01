«Демонстрируют неспособность»: Швеция игнорирует атаки дронов на посольство РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Уже зафиксировано 22 случая полетов беспилотников в районе диппредставительства.

Почему Швеция игнорирует атаки дронов на посольство России

Фото: www.globallookpress.com/ Patrick Pleul

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В МИД РФ указали на игнорирование Швецией атак дронов у российского посольства

Власти Швеции не предпринимают должных усилий для пресечения провокаций с использованием беспилотников вблизи российского посольства в Стокгольме. Об этом сообщил директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников, передает РИА Новости.

Москва настаивает на проведении тщательного расследования инцидентов и установлении лиц, организовавших незаконные полеты. Дипломат подчеркнул, что российская сторона регулярно направляет официальные ноты в шведское внешнеполитическое ведомство, требуя обеспечить безопасность своих сотрудников.

Согласно данным МИД России, ситуация вокруг загранучреждений в Швеции остается напряженной. С начала 2024 года было зафиксировано 22 случая целенаправленных атак дронов в районе российского диппредставительства.

Студенников отметил, что, несмотря на многочисленные обращения, провокационные действия продолжаются.

«Пока компетентные шведские органы демонстрируют либо свою неспособность, либо нежелание сделать это», — констатировал дипломат.

Российская сторона считает текущую позицию Стокгольма недопустимой и призывает принять меры для предотвращения подобных налетов в будущем.

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