Удобство и безопасность: с 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли

С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли

Россиянам сегодня стали доступны цифровые рубли. Это новая форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Банки страны уже принимают заявки на создание цифровых кошельков. С их помощью можно совершать привычные покупки, оплачивать заказы на маркетплейсах и делать переводы. Все операции не только бесплатны, но и безопасны. Предусмотрена защита от мошенников. Как она будет работать, узнал обозреватель «Известий» Павел Матвеев.

Можно приготовить курицу с морковкой, и почти все мы понимаем — как. Про цифровой рубль не все понимаем — как это и что. Глава профильного комитета Думы уже понял — получил цифровую зарплату.

«Поскольку закон о цифровом рубле принимался в комитете, которым я руковожу, я должен был своими руками потрогать, что это такое — цифровой рубль, как он работает», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Потрогать» своими руками цифровой рубль дано не каждому. Так что разбираемся на своем уровне. По словам экспертов, рубль, который вы не можете нащупать в кармане, имеет два основных преимущества. Одно из них — защита от мошенников. Вас никто не сможет убедить перевести деньги на «безопасный счет» — за этим проследит государство. Цифровой рубль подвязан к ЦБ, а не к коммерческим банкам.

«Все операции не будут анонимными, и в случае, если будет подозрение на какое-то мошенничество или так называемое дропперство, цифровым рублем будет проще управлять с точки зрения возврата денег пострадавшей стороне», — пояснил эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота.

Еще один плюс — для тех, кто живет в труднодоступных районах или, скажем, пошел за курицей или морковкой в магазин в подвале, где не ловит интернет. Для цифрового рубля он не нужен, достаточно сим-карты. Для бизнеса же — своя выгода.

«Когда прошел первый платеж по СБП, многие сомневались, зачем оно нужно, у нас же есть Visa и Mastercard. А сейчас мы понимаем, что СБП очень популярная, скажем так, услуга, и в приеме платежей тоже. Я думаю, что через несколько лет доля цифрового рубля может быть и 10%, и 20%, и 30%», — подчеркнул директор по финансам и персоналу транспортно-логистической компании Роман Ромашевский.

А как же там всякие биткойны и криптовалюты — нам же говорили, что за ними будущее? А это нам объяснили в прошлом, семь лет назад, когда проект с цифровым юанем, ныне успешно действующий, запускал Китай.

«Главное различие между государственными цифровыми валютами и криптовалютами заключается в обеспечении. Цифровую валюту обеспечивает центральный банк, государство, и ее стоимость фиксирована. У криптовалют такого нет, все на свой страх и риск», — указал главный экономист Goldman Sachs Research Эндрю Тилтон.

Далее — выгода для государства: прозрачность.

«К сожалению, зачастую так бывает: государство выдает деньги, перечисляет деньги за какой-то госзаказ, за какие-то работы, а деньги, к сожалению, уходят налево, а не используются по прямому назначению. При использовании цифрового рубля государство будет видеть, как используется цифровой рубль, как он движется», — заявил Аксаков.

И наконец.

«Открыть счет может только сам человек и только по своему желанию. За него это сделать никто не может. Цифровой рубль будет находиться в обращении вместе с наличными и безналичными. Каждый будет сам решать, чем пользоваться. Ваши деньги, ваш выбор», — сказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

То есть обязаловки нет — раз, радость выбора есть — два. В теории это идеальная схема.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.