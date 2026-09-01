Особый уровень доверия: Песков оценил отношения Путина и Жапарова

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Российский лидер находится в столице Киргизии, где принимает участие в саммите ШОС.

Песков оценил отношения Путина и Жапарова

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков оценил отношения Путина и Жапарова как дружеские

Между президентом России Владимиром Путиным и лидером Киргизии Садыром Жапаровым установились по-настоящему дружеские и конструктивные взаимоотношения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Номад ТВ».

«У них прекрасные отношения, у них дружеские отношения, рабочие отношения и очень доверительные. И это, наверное, то, что действительно заслуживает самой высокой оценки», — отметил он.

Песков особо выделил, что наличие такой тесной связи на высшем политическом уровне выступает мощным стимулом для развития взаимодействия между странами во всех без исключения сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер принимает участие в мероприятиях Совета глав государств — участников объединения.

Встреча проходит в конгресс-центре «Ырыс Ордо», где лидеры стран обсуждают актуальные вопросы и развитие взаимодействия в регионе. В 2026 году Киргизия председательствует в ШОС и выступает принимающей стороной саммита.

В Бишкек прибыли делегации из 17 государств и представители шести международных организаций. Накануне официального начала заседаний Путин также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:42
Стратегическое партнерство: Путин обратился к президенту Узбекистана Мирзиёеву
9:37
Месяц вместо трех: в России ужесточили правила для мигрантов
9:23
Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине
9:17
Плавающий беспилотник для очистки портов от мусора появился в России
8:58
Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались «на ногах» в рамках ШОС
8:48
Семь человек пострадали во время нападения в школе в Красноярском крае

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
«Люблю и восхищаюсь»: Волкова поздравила свою экранную свекровь с днем рождения
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео