«Я жива»: Селин Дион сделала признание о болезни перед возвращением на сцену

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Певица готовится к концертам в Париже и не хочет подводить поклонников.

Селин Дион рассказала о болезни

Фото: www.globallookpress.com/Marco Provvisionato

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Селин Дион рассказала о возвращении на сцену после болезни

Певица Селин Дион готовится вернуться на сцену после долгого перерыва. О своем самочувствии перед концертами артистка рассказала в интервью Harper’s Bazaar.

Три года назад Дион пришлось отменить мировой тур. Причиной стал синдром мышечной скованности — редкое заболевание нервной системы, которое сопровождается болезненными спазмами и мешает нормально двигаться.

Сейчас певица готовится к серии концертов в Париже.

«Хочу сказать им (поклонникам. — Прим. ред.), что я жива. Они платили за билеты, покупали мои пластинки — я обязана дать им это. <…> Мои голосовые связки меня не напугают — я буду готова и возьму эти ноты», — высказалась Дион.

Артистка призналась, что возвращение на сцену требует от нее серьезной работы. Три раза в неделю она по полтора часа занимается пилатесом, еще два раза посещает занятия по балету. Кроме того, Дион продолжает работать со спортивным терапевтом.

О предстоящих выступлениях в Париже певица объявила в марте. Изначально планировалось провести десять концертов, однако из-за большого спроса организаторы добавили еще десять.

Ранее Дион рассказала, насколько сильно болезнь изменила ее жизнь.

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